Cagliari | il Pata Castro | ' Amo la musica | sto lavorando al mio primo album da solista'

Cagliari . Turista aggredita e scippata - arrestato un cittadino gambiano : La Polizia di Stato ha tratto in arresto C. S. 27enne gambiano , per i reati di rapina aggravata e resistenza e violenza a P.U. Alle tre di questa notte sono giunte diverse telefonate sulla linea 113 ...

Cristian Zapata rientra in gruppo : sarà tra i convocati per Cagliari-Milan? : Cristian Zapata nuovamente in gruppo. È quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il difensore è completamente recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per alcune settimane. Il colombiano potrà essere dunque inserito nella lista dei convocati da Gattuso per la trasferta di Cagliari di domenica prossima. Resta in dubbio, invece, Patrick Cutrone: leggi le ultime sulle condizioni ...