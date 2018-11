Buy per Técnicas Reunidas

Exor vara piano Buyback per 300 milioni : Exor ha deciso di allocare fino al 50%, ovvero 300 milioni di euro, del dividendo che si aspetta di ricevere ad un'operazione di buyback. Lo comunica la società nell'ambito del dividendo straordinario ...

Ftse Mib : atteso un recupero. I Buy da valutare sulla debolezza : Sembrano più dei timori di eccesso rialzista di un'economia Usa che difficilmente può mantenere un tale tasso di crescita, il quale prosegue dall'estate 2009. Per l'Europa la situazione è più ...

Technogym in rialzo - per Berenberg è "Buy" : Protagonista Technogym , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,08%. A fare da assist alle azioni della società, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Berenberg che hanno ...

"Buy" per Deutsche Telekom : Chiusura del 7 novembre Seduta vivace per la compagnia telefonica tedesca , tra i titoli dell'indice DAX30 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,21%. Operatività odierna: A ...

"Buy" per Sl Green Realty : Chiusura del 5 novembre Grande giornata per Sl Green Realty , tra i componenti dello S&P-500 , che mette a segno un rialzo dell'1,51%. Operatività odierna: A livello operativo, il titolo presenta un'...

Wall Street Elezioni Midterm : 5 Titoli per un Buy in contropiede : Trattasi di uno scenario che potrebbe frenare le politiche di Trump, ma secondo Zacks non detto che ciò porti a ripercussioni negative sul mercato azionario ed ancor di più sull'economia reale ...

"Buy" per Hasbro : Chiusura dell'1 novembre Grande giornata per Hasbro , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 6,37%. Operatività odierna: Il quadro tecnico di Hasbro suscita un interesse tra ...

"Buy" per American Express : Chiusura dell'1 novembre Seduta vivace per il famoso gruppo delle carte di credito , tra i titoli dell'indice Dow Jones , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,28%. ...

"Buy" per Ross Stores : Chiusura del 23 ottobre Risultato negativo per la società del settore retail , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , con una flessione dello 0,54%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo. ...

Margherita Buy e Marco Bocci sul set di Made in Italy : la storia della moda italiana diventa una serie tv per Canale 5 : Le intenzioni di Mediaset sono quelle di mettersi davvero al lavoro sulle fiction ma in modo serio e il primo passo in avanti sembra essere Made in Italy. Questo è il titolo della serie le cui riprese sono iniziate proprio oggi a Milano per raccontare la nascita della moda italiana negli anni Settanta e che andrà in onda su Canale 5 il prossimo anno. Nei giorni scorsi si è parlato del fatto che Mediaset possa liberarsi di Premium ...

Codici Sconto “spaventosi” per smartphone e gadget su GeekBuying! : Conosciamo già bene l’affidabilità e convenienza di Geekbuying nell’acquisto di dispositivi cinesi, e non a caso ve lo abbiamo raccomandato come uno dei migliori store cinesi, soprattutto quando si parla dell’acquisto di dispositivi da brand leggi di più...

Ora il mercato spera in Buy back e dividendi : Come saranno impiegati i 6,2 miliardi di euro che Fca incasserà dalla cessione di Magneti Marelli? Il mercato azzarda le prime ipotesi: una parte del ricavato potrebbe essere destinata alla ...

"Buy" per Deutsche Wohnen : Chiusura del 17 ottobre Grande giornata per la società immobiliare , tra i componenti del MDAX , che mette a segno un rialzo del 2,65%. Operatività odierna: Le azioni di Deutsche Wohnen , su questi ...

"Buy" per Zignago Vetro : Chiusura del 17 ottobre Seduta vivace per il produttore di contenitori in Vetro , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Star , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,93%. ...