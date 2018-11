Btp Italia tradito dal Bot people | Apple e Ghosn affondano le Borse

Btp Italia - nel primo giorno non si raggiunge neanche il mezzo miliardo : La prima, dedicata ai risparmiatori individuali e affini, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la piena soddisfazione degli ordini, è iniziata ieri lunedì 19 novembre e ...

Btp Italia - partenza lenta nel primo giorno. Sottoscritti solo 480 milioni Tria all’Ue : «Non siamo finanza allegra» : l collocamento si chiude giovedì. Lo spread sale a 32. L’intento del Tesoro è incassare tra 7 e 9 miliardi di euro, collocando un titolo indicizzato all’inflazione Italiana che avrà un rendimento minimo garantito dell’1,45%

Manovra - Ue : pronta altra bocciatura Btp Italia stenta : Il ministro le difende fino in fondo, invitando la Commissione a cambiare prospettiva: 'Penso debba tener conto del rallentamento dell'economia europea, non solo Italiana', e quindi della scelta di ...

Golpe finanziario - spread alle stelle dopo il flop all'asta dei Btp Italia : l'attacco finale è iniziato? : Nuova impennata dello spread, che dopo aver aperto a 312 punti base si è impennato nel corso della giornata fino a chiudere a 322 per effetto dell'accoglienza fredda riservata dagli investitori alla ...

Spread in rialzo a 322 punti. L'asta dei Btp Italia è un flop : Spread in rialzo e chiusure in rosso. È questa la sintesi della giornata finanziaria. Le Borse europee chiudono al ribasso (Parigi -0,79%, Francoforte -0,85%, Madrid -0,53% e Londra -0,1%). A pesare sulla generale negatività dei mercati del Vecchio Continente, il peggioramento della borsa di Wall Street. Piazza Affari riesce all'ultimo a recuperare (-0,29%) grazie al settore bancario e a Telecom (+3,95%).Sulla negatività, per quanto ridotta, di ...

Spread a 322 punti : parte piano la prima asta sul «Btp Italia» - peggio solo nel 2012 : Il crollo di Renault pesa sulle piazza europee. Lo Spread torna in quota e sfonda la soglia dei 320 punti dopo che le richieste per il titolo indicizzato all’inflazione si è fermata poco oltre i 400 milioni, mai così male dal 2012

Btp Italia - risparmiatori «freddi». Nel primo giorno raccolti solo 481 milioni : A maggio alla fine della prima giornata si raccolse 2,3 miliardi. Il nuovo BTp Italia ha scadenza quadriennale. Il tasso cedolare minimo garantito è stato fissato all'1,45%. Mercoledì si chiude l'offerta per il retail, il 22 tocca agli istituzionali ...

Btp Italia - la prima giornata è un flop : ordini col contagocce : ministro dell'Economia e delle Finanze 'C'è poco da dire, l'accoglienza finora è stata piuttosto fredda' , dice a Reuters un dealer da Milano. Un secondo dealer sottolinea come per l'Italia sia una ...

Btp Italia al via - rendimento all'1 - 45% : Il tasso di interesse di rendimento minimo assicurato dal Tesoro è stato comunicato venerdì dal Ministero dell'Economia, che ha pertanto condotto la remunerazione per gli investitori nel titolo ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale Btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 19 novembre il differenziale tra Btp e bund ha aperto a quota 310 punti base, con un rendimento decennale al 3,46%. Venerdì, 16 novembre, aveva chiuso a 313 punti base

Telecom e Btp Italia affrontano il test dei mercati : La conferma di una brusca frenata della locomotiva dell'economia europea, riflesso soprattutto del calo delle vendite di auto, potrebbe spingere la Bce a rivedere le sue scelte di politica monetaria. ...

Btp Italia : dal 19 al 22 novembre sarà possibile sottoscrivere le nuove emissioni : Da domani, lunedì 19 novembre e fino a venerdì 22 sarà possibile sottoscrivere una nuova emissione del BTP Italia (Buono del Tesoro Poliennale). Per tutti i risparmiatori si tratta di una buona opportunità per investire la liquidità tenuta parcheggiata sui conti correnti a tasso zero. Il BTP Italia scade tra 4 anni, e ogni 6 mesi paga una cedola con un tasso minimo garantito del 1,45% su base annua. Se il titolo è tenuto sino alla scadenza, non ...