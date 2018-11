Btp Italia flop? Colpa di WS L' Ue non inciderà sullo spread

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - lo spread chiude a 326 : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia , il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.

L'ecatombe dei Btp Italia - i risparmiatori italiani non si fidano di Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Sono convinto che gli Italia ni siano pronti a darci una mano". Era il 9 ottobre e Matteo Salvini manifestava così tutto il suo ottimismo nonostante uno spread a 299 punti. Poco più di un mese dopo, il differenziale tra i Btp Italia ni e i Bund tedeschi ha sfondato quota 335. E gli Italia ni? Hanno lasciato cadere nel vuoto l'appello del vicepremier leghista. Basta guardare l'esito funesto dei primi due giorni dell'asta dei Btp ...

Flop Btp Italia : nel secondo giorno richieste ferme a 241 milioni - come nel 2012 : Ancora una giornata deludente per la quattordicesima emissione del BTp Italia. Le richieste arrivate dagli investitori retail nel secondo giorno di offerta si sono fermate a 241,3 milioni, facendo ancora peggio di lunedì (481 milioni di euro) e avvicinando il minimo storico fatto segnare a giugno 2012. In totale, nei primi due giorni, le richieste sono arrivate a 722 milioni...