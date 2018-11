Brindisi | Nave Aquarius | nel porto pugliese sbarcato materiale pericoloso per la salute

Blastingnews

: RT @canale_85: Anche il porto di Brindisi utilizzato per lo sbarco di rifiuti pericolosi dalla nave dell’Ong Aquarius che trasportava extra… - MdEroi : RT @canale_85: Anche il porto di Brindisi utilizzato per lo sbarco di rifiuti pericolosi dalla nave dell’Ong Aquarius che trasportava extra… - IsaaakCAErvello : RT @canale_85: Anche il porto di Brindisi utilizzato per lo sbarco di rifiuti pericolosi dalla nave dell’Ong Aquarius che trasportava extra… - sebrindisi : Rifiuti ospedalieri sbarcati in maniera illecita nel porto di Brindisi: sequestrata la nave salva-immigrati Aquarius -

(Di martedì 20 novembre 2018) Quello della, e del presunto traffico di rifiuti infetti, è una faccenda che non è certamente destinata a placarsi nell'immediato. Sono tanti i porti italiani finiti sotto la lente di ingrandimento dei finanzieri, tra cui anche quello di, in Puglia. Iladriatico avrebbe più volte infatti ospitato ladopo operazioni di soccorso.ormeggiata più volte a Sant'Apollinare Secondo quanto si apprende dai colleghi della testata giornalistica on-linena, Senza Colonne, che ha riportato la notizia, ladella Ong, che batteva bandiera panamense, avrebbe ormeggiato più volte alla banchina di Sant'Apollinare, proprio neldi. Attualmente lasi trova sotto sequestro neldi Marsiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori catanesi, e come riportavamo anche nelle scorse ore sulle nostre pagine on-line, i ...