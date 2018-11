eurogamer

: Brian Fargo: 'non c'è alcun piano per fondere inXile e Obsidian'. #Obsidian #inXile #Microsoft - Eurogamer_it : Brian Fargo: 'non c'è alcun piano per fondere inXile e Obsidian'. #Obsidian #inXile #Microsoft - Multiplayerit : inXile sta avendo dei benefici dopo l'acquisizione ad opera di Microsoft. Leggiamo le ultime dichiarazioni del fond… - Eurogamer_it : Brian Fargo spiega il futuro di #inXile dopo la recente acquisizione di Microsoft -

(Di martedì 20 novembre 2018) Nel corso dell'evento X018 tenuto da Microsoft a Città del Messico qualche settimana fa, la compagnia ha annunciato l'acquisizione diEntertainment, due studi di sviluppo ben noti per le loro capacità nel genere dei cRPG.Costatando le evidenti analogie tra le due aziende, è nata l'ipotesi che Microsoft avesse in programma dile due realtà facendole lavorare insieme a un grande, importante progetto. Un gioco di ruolo per PC e Xbox One o Xbox Scarlett, che sfruttasse l'enorme know-how di, CEO di, ha potuto parlare di questa eventualità in una lunga intervista concessa a Eurogamer, nella quale svela che per il momento Microsoft non ha intenzione dii due studi. "Non c'èper unirci, per lavorare insieme nello stesso ufficio o qualcosa del genere", spiega. "Quello che potrà nascere, naturalmente, è una ...