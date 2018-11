Brexit | Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street | “Incontro May Juncker a

ilfattoquotidiano

: La Spagna annuncia il no all’accordo sulla Brexit: “Gibilterra non è britannica” - LaStampa : La Spagna annuncia il no all’accordo sulla Brexit: “Gibilterra non è britannica” - ilpost : La Spagna ha minacciato di votare “no” all’accordo su Brexit a causa di Gibilterra - RaiNews : La Spagna pronta al veto sulla #Brexit per Gibilterra, territorio autonomo britannico storicamente rivendicato da M… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori proche vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, lasi trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti ilsull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su– territorio autonomo britannico storicamente rivendicato da Madrid – faccia parte di un negoziato distinto rispetto a quello delle relazioni future tra Ue e Regno Unito. “Fino a quando non sapremo cosa dice la dichiarazione politica sulla relazione futura, non possiamo dare il nostro ok al pacchetto, incluso l’accordo sul ritiro, perché le due cose vanno assieme. Theresa May ha detto che per lei è così. Bene. Lo è anche per ...