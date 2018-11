Brasile-Camerun | Neymar out all' 8' | si teme uno stiramento

Brasile - Tite convoca Allan per amichevoli con Uruguay e Camerun : Il tecnico della Nazionale brasiliana, Tite, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la doppia amichevole della Selecao contro Uruguay e Camerun in programma il 16 e il 20 novembre, tra i 24 calciatori selezionati c’è anche il centrocampista del Napoli Allan. La lista dei convocati. Portieri: Goleiros, Alisson, Brazao, Ederson. Difensori: Danilo, Dedé, Fabinho, Filipe Luis, Marcelo, Marquinhos, Miranda, Meias, Allan, Arthur, ...