Brasile-Camerun | infortunio per Neymar | l’attaccante verdeoro costretto alla sostituzione

(Di martedì 20 novembre 2018) L’attaccante brasiliano ha avvertito un dolore all’interno della coscia destra, un guaio muscolare che lo haa lasciare il campo E’ durata solo otto minuti la partita dicontro il, l’attaccante delinfatti ha dovuto lasciare il campo per un guaio muscolare avvertito dopo un tiro a giro scagliato verso la porta di Onana. Il giocatore sudamericano ha subito fatto segnopanchina di voler essere sostituito, lasciando così il posto a Richarlison, autore peraltro del gol del vantaggio arrivato a fine primo tempo. Non ci sono notizie ufficiali al momento, anche se è salita l’ansia in casa Psg visto che la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto in Champions contro il Liverpool. Un’eventuale assenza disarebbe pesantissima…blessé, sans doute à l’adducteur droit. Il est remplacé par ...