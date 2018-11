Brasile-Camerun | infortunio per Neymar | l' attaccante verdeoro costretto alla sostituzione

Brasile -Camerun - Neymar si infortuna dopo 8 minuti : sospetto stiramento : Destro a giro e... infortunio. Neymar si fa male dopo appena 8 minuti in Brasile-Camerun , gara amichevole giocata in Inghilterra nel Denbigh Stadium, impianto dell'MK Dons. L'attaccante del Psg ...

