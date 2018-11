Borse ko con l’hi-tech | lo spread riparte Btp Italia lenti anche oggi|Ecco

Milano : operazione contro Borseggi e furti - 27 arresti : Milano, 20 nov. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Rho, comune alle porte del capoluogo lombardo, hanno eseguito, nelle provincie di Milano, Roma, Firenze e Mantova, un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone (21 in carcere, sei agli arresti domiciliari e un obbligo d

Borse personalizzate : idee economiche con iniziali - immagini - in cotone - tela - carta o tessuto : Nell’articolo di oggi abbiamo deciso di parlarvi delle nuovissime Borse personalizzate che potrete regalare il prossimo Natale ad un’amica, alla vostra fidanzata o a vostra moglie. Si tratta di un articolo molto gettonato negli ultimi mesi e sono già in tante le donne che hanno deciso di acquistare una borsa personalizzata su cui potrete far stampare immagini, le vostre iniziali o qualsiasi cosa preferite. A seguire troverete tante ...

Lo spread risale a 321. Borse europee negative - Milano «tiene» con Tim : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Lo spread risale a 318. Borse volatili - a Piazza Affari corre Tim con Gubitosi ad : Le tensioni politiche nel Regno Unito legate all'uscita dall'Europa e il braccio di ferro tra Italia e Ue sulla bozza di Legge di bilancio 2019, attesa in settimana la posizione della Commissione, restano i due temi centrali per i mercati finanziari europei. A Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib sconta lo stacco cedola di cinque big del listino, protagoniste le azioni Telecom dopo la nomina del nuovo a.d. Giù lusso e petroliferi... ...

Incidente stradale a Modica tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino : Una 17enne è rimasta ferita sabato sera in un Incidente stradale avvenuto tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino a Modica.

Mimmo Massullo continua ad aiutare i giovani meritevoli. Al 'Pilla' la consegna delle Borse di studio : Antonella Spina e Silvia Oriente, ancora alunne del 'Pilla', e Martina Gianfelice, studentessa di 'Economia e Marketing Internazionale' a Modena, sono state coloro alle quali è stato riconosciuto l'...

Lombardia : da Consiglio regionale 660mila euro per 40 Borse di studio : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Anche per il 2019 il Consiglio regionale della Lombardia attiverà borse di studio a favore di neolaureati. Il provvedimento ha avuto il va libera in commissione Attività Produttive del Consiglio regionale, presieduta da Gianmarco Senna, della Lega, e riguarda 36 tirocin

Piazza Affari in rosso con le altre Borse dopo contrasti Brexit : Incertezza per la Borsa di Milano e le altre borse europee a metà giornata , in risposta alle dimissioni di alcuni ministri in Regno Unito in seguito al sofferto accordo per la Brexit . La sterlina si ...

[La polemica] La rivolta anti Governo delle signore con le Borse firmate e dei Parioli. È la rabbia dei ricchi contro la periferia che è ... : E allora eccola, la piazza delle signore di Torino, con i quarantamila cammellati dei sindacati ben nascosti dietro il volto garbato di sette belle signore della buona borghesia torinese, architette, ...

Le Borse reagiscono al sell-off Usa. Milano cala con titoli oil : Intanto poco fa il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che il tasso di crescita dell'Italia non si negozia, smentendo così i rumors secondo cui lo stesso sia stato oggetto di ...

Elezioni di MidTerm Usa : le conseguenze su Economia - Borse - Dollaro. : Se il Presidente dovesse agire in maniera ancora più decisa sui commerci e sull'immigrazione, vi è il rischio che le tariffe e le restrizioni generino uno shock negativo e un costo per l'Economia USA.

Affondano le Borse del Vecchio Continente : Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso , assieme agli altri Eurolistini. I listini statunitensi, intanto, segnano una pessima performance, con lo S&P-500 , che ...

Wall Street pesante con l’hi-tech - dollaro al top da 18 mesi. Borse in calo - spread sopra 300 : Europa rallenta con le vendite sui tecnologici. Francoforte penalizzata da Sap e Infineon. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione. Euro ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su rete unica, in coda Pirelli e St. Male Atlantia...

Debole Piazza Affari con le Borse europee. Corre TIM. Sospesa Carige : Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta confermando la Debolezza dell'avvio, penalizzate da vendite generalizzate . L'attenzione degli operatori resta concentrata sulla guerra ...