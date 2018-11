Borse giù. Nasdaq (-2%) ormai sotto quota 7mila. Il petrolio crolla a New York : Europa in rosso, Piazza Affari, appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dal balzo dello spread. Vendite su Stmicroelectronics, si salva solo Enel dopo il piano industriale. Il titolo di Cupertino ha perso più del 20% dai picchi di ottobre. Tutti e tre gli indici di riferimento di Wall Street sono in rosso da inizio anno...

Borse giù. Nasdaq (-2%) scivola sotto i 7mila in apertura. Apple entra in area «Orso» : Europa in rosso. Dopo un avvio con perdite limitate, ha preso con decisione la via del ribasso anche Piazza Affari, appesantita dalle vendite sui titoli bancari e dal balzo dello spread. Vendite su Stmicroelectronics, si salva solo Enel dopo il piano industriale. Il titolo di Cupertino ha perso più del 20% dai picchi di ottobre...

Lo spread vola a 335 punti - poi frena. Borse giù : A condizionare i mercati le incognite sulla manovra ed il difficile confronto con l'Unione europea che domani esprimerà il suo verdetto - E' bastata poco più di un'ora dall'apertura dei mercati per ...

Borse giù - ma niente paura. Le acque si calmeranno fino al 2019 : Proprio venerdì prenderà il via il periodo dello shopping natalizio per il quale si prevede un fatturato in crescita visto il buon stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Secondo gli ...

Borse caute dopo Brexit - giù la sterlina. Piazza Affari in rosso : dopo una partenza positiva i listini azionari hanno rallentato mentre, sulla notizia delle dimissioni del ministro inglese della Brexit e del Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord, la moneta inglese sta perdendo terreno all'indomani del via del Governo britannico all'intesa per l'uscita dalla Unione Europa. Sull'azionario male il settore auto. Spread in area 315...

Borse giù - Milano -0 - 78% : Il mercato accoglie con diffidenza e una nuova tornata di vendite sul mercato azionario e obbligazionario italiano la lettera del Governo alla Commissione europea, che conferma i contestati saldi di ...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Borse giù per diversi motivi : brilla TIM a Milano - bene Saipem : diversi i fattori che inducono alla cautela, tra cui la recente caduta delle quotazioni del petrolio, i timori sulle prospettive dell'economia globale e le preoccupazioni legate allo scontro tra Roma ...

Borse giù - Piazza Affari sotto il peso di Tim. Spread sopra quota 300. L’euro scende dopo la Fed : I listini viaggiano mentre l'euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund in area 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : volano le Borse. Spread giù verso 290 punti : MILANO - I mercati tornano a sperare in una soluzione 'pacifica' alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, e i listini volano. A far prendere quota all'ottimismo è stata una telefonata tra il ...