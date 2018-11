Borsa | Europa aumenta calo con banche

Borsa : Milano frena con Europa e Renault : ANSA, - Milano, 19 NOV - Piazza Affari prosegue la prima seduta di settimana positiva, ma riduce la crescita in linea con le altre Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% mentre gli altri ...

Borsa Europa apre bene - Londra +0 - 2% : ANSA, - MILANO, 19 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente positivi in avvio di seduta: Londra cresce dello 0,2%, Francoforte e Parigi registrano un aumento iniziale dello 0,3%.

Borsa : Brexit pesa su Europa - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 15 NOV - Le Borse europee a metà seduta si confermano deboli con il terremoto nel Governo May dopo l'accordo sulla Brexit che ha portato alle dimissioni di quattro ministri. A Londra ...

Borsa : Milano riduce calo con Europa : ANSA, - Milano, 14 NOV - Piazza Affari recupera un po' di terreno, con il Ftse Mib che cede l'1% dopo essere sceso fin quasi al -2% in mattinata, mentre la situazione migliora anche sul resto del ...

Spread vola a 315. Borsa giù - Milano maglia nera d'Europa : ... due mosse che dovrebbero far ripartire gli investimenti in infrastrutture e dare una spinta all'economia. Infine, clausole di salvaguardia, con tagli alla spesa nel caso in cui il deficit sforasse ...

Borsa : Milano maglia nera d'Europa. Spread viaggia in area 314 punti base : Piazza Affari maglia nera in Europa, con il Ftse Mib che cede l'1,8% e scivola sotto i 19 mila punti, a quota 18.882, mentre lo Spread Btp-bund staziona in area 314 punti base, dopo aver toccato anche ...

Spread su dopo la lettera all'Ue Borsa giù - maglia nera d'Europa : Seduta negativa per le Borse europee che devono digerire la linea dura dell'Italia con la Ue sulla manovra e il calo del pil tedesco, sceso dello 0,2% nel terzo trimestre dell'anno. Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa debole - Francoforte -1 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 NOV - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo: Francoforte ha perso l'1,77% finale soprattutto sulla debolezza del settore hi-tech, mentre Parigi ha ceduto lo 0,93% e ...

Alla vigilia della resa dei conti sulla manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

Borsa : Europa apre in crescita : ANSA, - MILANO, 12 NOV - Apertura in crescita per Piazza Affari, con Francoforte che ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,54% a quota 11.591 punti, seguita da Parigi , +0,46% a 5.130 punti, .

Borsa : Europa debole - Parigi -0 - 48% : ANSA, - MILANO, 9 NOV - Le Borse europee chiudono deboli. Parigi cede lo 0,48% con il Cac 40 a 5.106,75 punti. Francoforte è piatta a +0,02% con il Dax a 11.529,16 punti. Londra perde lo 0,49% con il ...

Borsa : Europa fiacca con Ny - Milano -0 - 92% : ANSA, - Milano, 9 NOV - Le Borse europee confermano il rosso con Milano che resta la peggiore , Ftse Mib -92% a 19.250 punti, dopo l'apertura negativa di Wall Street con l'orientamento della Fed di ...

Borsa : Europa fiacca - Milano -1% : ANSA, - Milano, 9 NOV - L'attesa per l'avvio di Wall street dopo le indicazioni della Fed 'congela' le Borse europee sui cali della mattina, con il peso della discesa del prezzo del petrolio sui dubbi ...

Borsa Milano debole - peggiore in Europa : ANSA, - Milano, 9 NOV - Il ritorno della tensione sui titoli di Stato italiani e diverse trimestrali deludenti pesano su Piazza Affari, che resta la peggiore Borsa europea in avvio di giornata: a ...