Borsa a picco | lo spread sfonda la soglia dei 330 | attacco finale all' Italia?

Amazon e Google a picco in Borsa dopo il bilancio : Si preannuncia un venerdì nero per Google e Amazon . I due colossi tecnologici statunitensi hanno aperto le contrattazioni in forte calo all'indomani delle trimestrali che hanno evidenziato per ...

Wpp a picco in Borsa -16 - 36% - titolo dimezzato da uscita Sorrell : Roma, 25 ott., askanews, - Wpp in caduta libera alla Borsa di Londra. Con un meno 16,59 per cento a metà mattina il titolo cade a 883 pence, su livelli che non registrava da fine 2012. A innescare l'...

Wpp a picco in Borsa -16 - 36% - titolo dimezzato da uscita Sorrell : Roma, 25 ott., askanews, - Wpp in caduta libera alla Borsa di Londra. Con un meno 16,59 per cento a metà mattina il titolo cade a 883 pence, su livelli che non registrava da fine 2012. A innescare l'...

Spread si raffredda dopo picco a 340 Borsa - in affanno i titoli bancari E ora l'Europa teme il contagio : Lo Spread Btp/Bund ha toccato venerdì mattina quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Solo nella seconda parte della mattinata l'indice si è parzialmente raffreddato ritornando ...

Borsa Tokyo : chiude a picco - Nikkei perde quasi il 4% : La Borsa di Tokyo chiude in calo quasi del 4% e più in generale il contraccolpo ha investito tutti i mercati asiatici, dopo lo scivolone di ieri a Wall Street, a cui è seguito un nuovo duro attacco ...

MANOVRA - SPREAD BTP-BUND SI FERMA A 303/ Borsa Italia a picco : Savona “vincoli Ue come scontro con iceberg” : MANOVRA, SPREAD in rialzo sfonda quota 300 punti base: la Borsa va giù dopo la bocciatura dell'Unione Europea. Ultime notizie, Salvini "attacco di speculatori, noi andiamo avanti"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Juventus a picco in Borsa. Allegri : "Ronaldo serio dentro e fuori dal campo" : Alla vigilia della trasferta in Friuli, il tecnico livornese è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale gli è stato chiesto se CR7 fosse turbato o meno dalla accuse di un presunto stupro ...

Nota al Def - spread Btp-Bund si allarga a 269 punti e banche a picco in Borsa. Garavaglia : “Bocciatura Ue è scontata” : Mercati nella bufera all’indomani dell’approvazione in consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, base della manovra da presentare entro il 20 ottobre, in cui il governo ha indicato che il rapporto deficit/pil il prossimo anno salirà al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, termometro del “rischio Italia” percepito dagli investitori, dopo i primi ...

I mercati bocciano la manovra : Borsa a picco - -3 - 72% - - spread a 269 : A Piazza Affari affonda sui bancari dopo una giornata di forti tensioni bruciando 22 miliardi di capitalizzazione - La prima manovra del governo giallo-verde non piace proprio ai mercati finanziari. ...

Borsa : Milano affonda - -3 - 72% - - a picco i titoli bancari : La Borsa di Milano chiude pesante una seduta sempre in territorio negativo. A fine giornata il Ftse Mib segna -3,72% a 20.711 punti, comunque sopra i minimi di giornata. A soffrire è stato in ...

Spread sfonda quota 280 - poi ripiega a 267. Borsa a picco : -3 - 7%. Il Def spaventa i mercati : Il Def presentato ieri dal governo gialloverde spaventa gli investitori. Piazza Affari termina con un calo del 3,72% dopo essere arrivata a pardere quasi il 5% affondata dal crollo dei bancari. Lo...

Spread sfonda quota 280 - poi ripiega. Borsa a picco : -4%. Il Def spaventa i mercati : Il Def presentato ieri dal governo gialloverde spaventa gli investitori. Piazza Affari termina con un calo del 3,72% dopo essere arrivata a pardere quasi il 5% affondata dal crollo dei bancari. Lo...

Spread sfonda quota 280 - poi ripiega. Borsa a picco : -3%. Il Def spaventa i mercati : Il Def presentato ieri dal governo gialloverde spaventa gli investitori. Non frena la caduta Piazza Affari con il Ftse Mib che arriva a perdere il 4,64% a 20.516 punti. Mentre lo Spread tra btp e...

Borsa a picco e spread in salita. La 'manovra del popolo' affonda Piazza Affari : [Articolo aggiornato alle 14,00] Milano . Com'era prevedibile la " manovra del popolo " viene bocciata dalla Borsa , dove a metà seduta la perdite hanno superato il 4 per cento a fronte di un ...