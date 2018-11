Bologna | scuole al freddo L' ex Provincia pronta a chiedere i danni

Eduscopio 2018 Bologna - classifica delle scuole superiori e confronto col 2017 : Sono online i risultati dell'edizione 2018 -19 di Eduscopio .it della Fondazione Agnelli. Qui potete trovare i dati aggiornati sulle scuole superiori di Bologna che meglio preparano agli studi ...

Albenga - sopralluogo dei tecnici della Provincia nelle scuole di Via Bologna : Albenga. sopralluogo questa mattina dei tecnici del Comune e della Provincia di Savona nello stabile di Via Bologna per predisporre la pratica di prevenzione degli incendi. Il sopralluogo si è reso ...