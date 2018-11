Bmw presenta spot Serie 8 e annuncia partnership con Venezia

Una Monza nel Sahara per presentare nuova Bmw X5 : Un’impresa senza precedenti per il lancio della nuova BMW X5: BMW Italia ha infatti ricreato le curve iconiche di Monza nella sabbia secolare del Sahara . Lo storico circuito ha preso forma a Merzouga, in una delle zone più desertiche del Marocco: un tracciato di 5.793 metri tra le sabbie e le rocce del Sahara . Ogni […] L'articolo Una Monza nel Sahara per presentare nuova BMW X5 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Bmw - tutte le novità presentate a Eicma - : BMW Motorrad ha introdotto la sua nuova categoria di prodotti nell'ambito della mobilità urbana nel 2011 con il debutto del C 600 Sport e del C 650 GT come veicoli premium per il segmento maxi-scooter. Questi sono poi stati seguiti dal #c400x, presentato per la prima volta nell'autunno 2017, un veicolo premium dinamico per il ...