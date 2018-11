Blitz notturno a Roma | al via demolizione di 8 villette dei Casamonica

tg.la7

: RT @LaStampa: Blitz notturno a Roma: via alla demolizione di 8 villette abusive dei Casamonica. Raggi esulta - alkin72559914 : RT @LaStampa: Blitz notturno a Roma: via alla demolizione di 8 villette abusive dei Casamonica. Raggi esulta - Quotidianinet : Blitz notturno a Roma: via alla demolizione di 8 villette abusive dei Casamonica. Raggi esulta #cronaca... - IzzoEdo : RT @LaStampa: Blitz notturno a Roma: via alla demolizione di 8 villette abusive dei Casamonica. Raggi esulta -

(Di martedì 20 novembre 2018) Esulta la sindaca Virginia Raggi: 'è una giornata storica per la capitale e per ini'. Salvini: 'bel segnale per, non è il primo e non sarà l'ultimo' - Vasta operazione contro l'abusivismo ...