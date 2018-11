I Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019 per 4 concerti : i Biglietti in prevendita : Tornano i Thirty Seconds to Mars in Italia nel 2019. La band statunitense fondata dai due fratelli Jared Leto e Shannon Leto ha aggiunto quattro date a Roma, Pistoia, Padova e Barolo per il prossimo luglio. I Thirty Seconds to Mars sono già stati spesso in Italia, l'ultima volta lo scorso 8 settembre a Milano in occasione del Milano Rocks che si è svolto presso l'Open Air Theatre dell’Area Expo Experience di Rho (MI). La band ha partecipato ...

Troye Sivan in Tour - Tappa unica in Italia : info su luogo - data e Biglietti : "Blue Neighbourhood" è il titolo dell'album di debutto pubblicato nel 2015, entrato ai primi posti nella classifica iTunes di 66 paesi, vendendo oltre 2,5 milioni di album in tutto il mondo. Nel 2017 ...

Jack Savoretti in tour nel 2019 - 3 concerti in Italia da Padova a Roma e Milano : Biglietti in prevendita : Jack Savoretti in tour nel 2019 farà tappa anche in Italia per tre serate in programma nel mese di aprile nei teatri e nei club della penisola. Il 16 aprile 2019, Jack Savoretti sarà in concerto al Gran Teatro Geox di Padova per spostarsi a Milano il 17 aprile per un evento al Fabrique. Il 18 aprile sarà all'Atlantico live di Roma per chiudere la mini tournée Italiana. I biglietti per Jack Savoretti in tour nel 2019 in Italia saranno ...

Biglietti Italia-Nuova Zelanda rugby - come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico contro gli All Blacks : Sabato prossimo si concluderà una lunga finestra autunnale di Test Match di rugby, che si è aperta per la Nazionale italiana con la sconfitta per 7-54 subita contro l’Irlanda ed è proseguita prima con la fondamentale vittoria di Firenze contro la Georgia per 28-17 e poi con la sfida all’Australia, persa per 7-26. A Roma sbarcano gli All Blacks! Nella Città Eterna arriva la Nazionale più forte al mondo. Sarà uno spettacolo ...

Italia-Portogallo - a un anno dalla Svezia è pienone a San Siro : venduti quasi 70mila Biglietti : Da San Siro a San Siro. Un anno dopo la tremenda delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, l'Italia è pronta a riconquistare il tifo azzurro . Merito degli spiragli di speranza visti ...

Al via la prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info e prezzi dei Biglietti per Milano e Roma : La prevendita generale per i concerti dei Muse in Italia è finalmente partita. Dopo l'apertura delle disponibilità esclusive per gli utenti di Virgin Radio, sono ora messi a disposizione i tagliandi di ingresso per assistere ai live in programma a Milano e Roma. Le disponibilità rimanenti dalla prevendita esclusiva sono ora a presenti sulle piattaforme ufficiali TicketOne e TicketMaster, a partire dalle 9 del 16 novembre e per le date del 12 ...

Italia-Portogallo - venduti 62.000 Biglietti : si va verso il tutto esaurito : Grande entusiasmo a Milano per l’arrivo della Nazionale. Sono 62.000 i biglietti già emessi per Italia-Portogallo, ultimo impegno della Nazionale nella Uefa Nations League in programma sabato 17 novembre (ore 20.45) allo stadio San Siro ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. biglietti Italia-Portogallo, LA SITUAZIONE Dopo il prezioso successo in casa della Polonia, gli azzurri sono ancora […] L'articolo Italia-Portogallo, venduti ...

Biglietti in prevendita esclusiva per i concerti dei Muse in Italia nel 2019 : info disponibilità e codici utente : I Biglietti per i concerti dei Muse in Italia possono essere acquistati in prevendita esclusiva già a partire dalle 10 del 14 novembre. La presale riservata agli utenti di Virgin Radio prosegue fino alle ore 9 di venerdì 16 novembre. I tagliandi di ingresso saranno disponibili per tutti gli utenti registrati al sito virginradio.it fino alle 9 di venerdì 16 nove,nre con la possibilità di acquistare fino a 4 Biglietti per ogni utente. La ...

Biglietti Italia-Portogallo - come acquistare i tickets per la Nations League a San Siro : Sabato 17 novembre si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano andrà in scena una partita estremamente avvincente e appassionante, un incontro di cartello davvero da non perdere e da gustarsi direttamente sugli spalti per ammirare live la nostra Nazionale pronta ad affrontare i Campioni d’Europa alla Scala del Calcio. I ragazzi di Roberto Mancini inseguono la ...

Concerti di Dido in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita per la data di Milano : I Concerti di Dido in Italia sono finalmente ufficiali. L'artista è quindi pronta per il suo ritorno nelle scene a cinque anni dalla sua ultima espressione discografica alla quale darà un seguito naturale nel 2019. L'album ha già un titolo e si chiamerà Still On My Mind. Il ritorno sulle scene di Dido è anche caratterizzata dalla rinnovata collaborazione col fratello Rollo Armstrong, già alla produzione degli album No Angel e Life For Rent. ...