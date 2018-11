Bigben annuncia Spike Volleyball

gamerbrain

(Di martedì 20 novembre 2018)è orgogliosa dire la release di, nuova simulazione sportiva di una delle discipline più popolari al mondo. I fan potranno finalmente vivere le sensazioni e le emozioni del loro sport preferito su console e PC.: La prima simulazione pallavolisticaè la prima simulazione pallavolistica indoor: 50 squadre nazionali, maschili e femminili, faranno parte di un gioco capace di ricreare fedelmente tutti gli elementi cardine di questo sport. Velocità, riflessi e collaborazione: tutti elementi ben miscelati insieme per creare un’esperienza sportiva spettacolare! Gestisci il tuo team e recluta giocatori per crescere e migliorare nella modalità Carriera. Prendi parte a numerosi tornei internazionali in 13 differenti arene, adatta la tua strategia per ...