Biathlon | Saverio Zini | “Voglio gareggiare libero da pressioni e obiettivi per la mia

oasport

: #Biathlon, Saverio Zini si racconta ad OA Sport alla vigilia della sua prima stagione in Coppa del Mondo - OA_Sport : #Biathlon, Saverio Zini si racconta ad OA Sport alla vigilia della sua prima stagione in Coppa del Mondo - FondoItalia : VIDEO - Biathlon, Saverio Zini: 'Guardo all'esordio in Coppa del Mondo e sono molto ottimista' -

(Di martedì 20 novembre 2018) ESCLUSIVA OA SPORT – L’inverno è ormai alle porte e lo sa bene, giovane di Livigno classe 1994, appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito a Courmayeur.è l’unico atleta promosso dalla squadra B alla squadra A e in questa stagione farà in esordio in Coppa del Mondo di, dopo aver ben figurato in Ibu Cup nella passata stagione dove ha potuto completare il suo apprendistato nella categoria seniores. A lui chiediamo le sue sensazioni durante il ritiro norvegese di Sjusjoen, ultima tappa nell’avvicinamento alle competizioni:, innanzitutto come sta andando l’avvicinamento alla stagione agonistica? “L’allenamento sugli sci è partito bene, sicuramente ho sciato di più rispetto agli ultimi anni e sento di essere migliorato soprattutto sulla tecnica, sia a Ramsau, anche se abbiamo trovato delle condizioni difficili, sia ad ...