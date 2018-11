Beto O' Rourke ci racconta pure qual è il bagno libero in casa la mattina

Il metodo Beto O’Rourke : Il mondo di sinistra, in America e in Europa, ha guardato con molta attenzione l’ascesa di Beto O’Rourke in Texas: un leader inspirational, come si dice, che ha attraversato lo stato in auto con la famiglia, concedendo un selfie a ogni richiesta, sempre con il suo sorriso rassicurante, e un tesorett