Bella | giovane e pimpante | l’Italia incanta e stende gli USA | Mancini però ha il problema

sportfair

(Di martedì 20 novembre 2018) Solo un acuto di Politano allo scadere permette alla Nazionale italiana di battere gli Stati Uniti in amichevole, una gol che corona una prestazione esaltante degli azzurri Se non avesse ildel gol, questa Italia sarebbe pressoché perfetta. Gioco, palleggio, personalità e verticalizzazioni: elementi introvabili tutti insieme in una sola formazione, ad eccezione dell’Italia di. Fabio Ferrari/LaPresse Seppur con molte assenze, i giovani mandati in campo dal ct a Genk non fanno rimpiangere i propri compagni, fornendo una prestazione all’altezza. L’unico cruccio resta il gol, quella maledetta imprecisione sotto porta che obbliga gli azzurri a soffrire più del dovuto, anche contro una squadra sopraffatta dal punto di vista del gioco. Troppi gli errori di Lasagna e compagni, fermati in più occasioni da Horvath, di gran lunga il migliore in campo della ...