Beach Handball – Si lavora per portare i Mondiali a Lignano Sabbiadoro

Beach Handball : a Catania la Champions Cup 2018 assegnata a croati e ungheresi : Catania - Non sono mancate le sorprese nella finale della Champions Cup di Beach handball che si è chiusa oggi sui campi del Lido Le Capannine alla Plaia di Catania. Le due squadre campioni in carica, ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : ori a Spagna e Argentina - padroni di casa di bronzo tra i ragazzi : Si è chiuso nella notte italiana il programma di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, che ha assegnato dunque le medaglie d’oro, tanto nel torneo maschile, tanto il quello femminile. Tra i ragazzi, la medaglia più pregiata è andata alla Spagna, capace di piegare 2-1 agli shoot.out il Portogallo nella finalissima del Parque Sarmiento. Nel primo set le Furie Rosse hanno tenuto il vantaggio fino ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia chiude ottava - doppio ko contro Venezuela : Si è chiusa con una doppia sconfitta l’esperienza della Nazionale italiana under 18 di Beach handball alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, arrivata contro la compagine del Venezuela. Sia nell’ultima gara del Consolidation Round che nella finalina per il settimo e ottavo posto, gli azzurrini hanno infatti affrontato la stessa avversaria, evidenziando una complessità inutile nella formula di un torneo a dieci ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : si chiude il main round - ecco le semifinali : Va in archivio anche la seconda fase per quanto riguardano i tornei di Beach handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati dell’ultima giornata e il tabellone delle semifinali. MASCHILE Prosegue l’avventura dell’Argentina padrona di casa, che sconfigge 2-0 l’Ungheria e conquista l’accesso tra le migliori quattro insieme al ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia conquista due vittorie nel Consolation Round : Prime due gare per la Nazionale italiana under18 di Beach handball maschile nella seconda fase del torneo maschile di Buenos Aires, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018, riservata alle formazioni escluse dal Main Round. Nel pomeriggio è arrivata una vittoria importante ai danni dell’Uruguay, per il punteggio di 2-1. Gli azzurrini di Vincenzo Malatino hanno disputato un primo set molto equilibrato, toccando il massimo svantaggio ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : si apre il main round - : Si è aperta anche la seconda fase nei tornei di Beach handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Le sei squadre rimaste sono state accorpate nel main round, che determineranno le quattro formazioni ammesse alle semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati della prima giornata. MASCHILE Prende il largo il Portogallo, che dopo aver sconfitto l’Italia nella fase a gironi supera 2-0 ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri sconfitti ed eliminati - ecco le qualificate al Main Round : Si è chiusa quest’oggi la fase a gironi nell’abito dei tornei di Beach handball dell’edizione 2018 delle Olimpiadi Giovanili, in corso a Buenos Aires. Non è andata bene all’Italia di Vincenzo Malatino, sconfitta 2-1 dai padroni di casa dell’Argentina (clicca qui per la cronaca della sfida), mentre nelle altre gare del girone si registrano i successi di Portogallo e Croazia rispettivamente su Paraguay e Mauritius. I ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia sconfitta 2-1 dall’Argentina - azzurrini eliminati : sconfitta ed eliminazione. Questo il resoconto della giornata per la Nazionale Italiana under18 di Beach handball maschile, impegnata nelle Olimpiadi Giovanili, con gli azzurrini che abbandonano i sogni di medaglia Buenos Aires, a seguito del ko subito per mano dell’Argentina, con il punteggio di 2-1. Nel primo set sono i sudamericani a partire meglio, toccando il +3 sul 16-13 e sul 18-15, grazie alle realizzazioni da due punti di Nahuel ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Italia sul velluto - i risultati della prima giornata : E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di Beach Handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, con l’Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca). A condividere il ...

Beach Handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia parte alla grande - due vittorie contro Paraguay e Mauritius : Ottimo avvio per l’Italia del Beach handball alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). La nostra Nazionale ha vinto le prime due partite giocate, gli azzurrini della pallamano su sabbia sono subito riusciti a mettersi in luce surclassando prima il Paraguay e poi le Mauritius, battuti sempre per 2-0. contro i sudamericani primo parziale dominato 23-12 e poi 21-18 nel secondo con gli 11 gol di Davide ...