Batterio killer in sala operatoria | aperta inchiesta sulla morte di 6 persone

Vicenza : Batterio killer in sala operatoria - inchiesta su morte sei persone : Dopo il decesso di un medico dell'ospedale, avvenuta il 2 novembre, sono venuti alla luce altri casi, tutti in Veneto: altri cinque hanno perso la vita, 18 le persone infettate. Il "Mycobacterium Chimaera" si era annidato in un macchinario per il riscaldamento del sangue usato in...

Veneto - Batterio killer in sala operatoria : inchiesta sulla morte di 6 pazienti : Tutte le vittime sottoposte a intervento cardiochirurgico. Diciotto gli infettati: si indaga sulla macchina cuore-polmone. L’anestesista è deceduto due anni dopo aver contratto l’infezione: ha tenuto un diario sulla malattia

Vicenza - medico ucciso da Batterio killer : “Infezione contratta dopo intervento al cuore” : Un batterio killer sarebbe all'origine della morte, il 2 novembre scorso, per infezione di un medico di Vicenza, il sessantaseienne Paolo Demo. Nel 2016 si era sottoposto ad intervento al cuore e sarebbe stato infettato da un macchinario per la circolazione extracorporea in uso nelle sale operatorie di cardiochiurgia.Continua a leggere

Listeria nel salmone affumicato - quattro persone morte per il Batterio killer : Allarme Listeria nel salmone affumicato: un focolaio di listeriosi ha investito tre Paesi europei – Danimarca, Germania e Francia – colpendo 12 persone, di cui quattro sono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie danesi, sarebbe stato il salmone affumicato a freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. Lo rivela un report congiunto dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il controllo ...