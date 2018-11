Basket | Nba | Okc si inchina ai Kings | Walker 43 | Boston cede

Basket - Nba San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

Basket Nba. LeBron 51 : che show a Miami. Portland comanda a Ovest : Con una super prestazione da 51 punti LeBron James ricorda a tutti che Miami è ancora di sua proprietà: il Re prende per mano i suoi Lakers e trasforma il parquet degli Heat nel palcoscenico del suo ...

Basket Nba : Irving stellare e Boston impone l'alt a Toronto : NEW YORK - Boston lancia il guanto di sfida. Al TD Garden si affrontavano le due grandi favorite della Eastern Conference Nba e a spuntarla sono stati i Celtics all'overtime: 123-116 su Toronto, alla ...

Basket - Nba : Houston travolge Golden State - a Gallinari primo derby azzurro : WASHINGTON - Houston, 7-7, è tornata, Golden State, 12-4,, invece, rischia di perdersi. La straripante vittoria dei Rockets in casa contro i campioni in carica è ricca di significati. I texani, dopo ...

Basket - Nba LeBron riscrive la storia - è il quinto marcatore di sempre : WASHINGTON - Incontenibile LeBron James. Allo Staples Center il Prescelto stende Portland con 44 punti e compie un altro passo verso la leggenda superando i 31.419 punti di Wilt Chamberlain nella ...

Basket - Nba i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...

Basket - Nba : impresa Clippers e terzo ko per i Warriors : TORINO - Nba sotto shock per il terribile infortunio occorso al giovanissimo Carls LeVert dei Brooklyn Nets che nel tentativo di stoppare il pallone a un avversario, nel match contro Minnesota, è ...

Basket - Nba : Beli cade a Sacramento Raptors stop - Embiid show : Gli Spurs cadono a Sacramento , Belinelli 3 punti in 18 minuti, . I Pelicans piazzano il colpo di serata sbancando Toronto grazie a una prestazione offensiva corale notevole , Moore 30 punti, Davis 25-...

Basket - Nba : impresa Clippers e Gallo Warriors stesi al supplementare : I Clippers, 8-5, continuano a stupire e strappano una vittoria essenziale dopo un tempo supplementare contro Golden State, 11-3, grazie a Lou Williams assoluto protagonista della gara. Gallinari fa il ...

Basket donne - Zandalasini tra Italia - Fenerbahçe - Wnba e... Derrick Rose : Si tratta di uno dei club più importanti al mondo, non solo nel Basket, non solo femminile. Abbiamo una bella squadra, ma nuova per metà. C'è una chimica di gruppo da creare, ma abbiamo già fatto ...

Basket : Nba - Philadelphia batte Charlotte : ANSA, - ROMA, 10 NOV - Una prestazione mostruosa da 42 punti e 18 rimbalzi di Joel Embiid spinge Philadelphia al successo contro Charlotte dopo un supplementare. Caris LeVert segna a 3 decimi dalla ...