Basket | Champions League 2018-2019 | supplementare di gloria per Venezia La Reyer espugna

Friburgo-Venezia - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida con Friburgo per rilanciarsi e ritrovare fiducia. I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino corsara a Le Mans - Bologna batte Strasburgo e vince la sesta di fila : Procede spedita la marcia delle squadre italiane nella Basketball Champions League 2018-2019. In un vero doppio confronto Italia-Francia, la Sidigas Avellino ha espugnato l’Antares di Le Mans col punteggio di 74-77, mentre la Segafredo Virtus Bologna ha mantenuto la propria imbattibilità europea: con la vittoria per 87-81 sul SIG Strasburgo, sono sei le vittorie consecutive su sei turni giocati. LE Mans SARTHE Basket-SIDIGAS Avellino ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Nanterre passa a Venezia - seconda sconfitta per la Reyer : Venezia trova la seconda sconfitta stagionale nella 6a giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Nanterre espugna il Taliercio con il punteggio di 87-99 in una partita dove non sono mancati agonismo e spettacolo. La formazione di coach De Raffaele era riuscita a rientrare in partita dopo un primo quarto difficile e nel terzo periodo aveva dato l’impressione di poter portare a casa il match. Fatale un ultimo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino a Le Mans per la quinta vittoria - test importante per la Virtus Bologna contro Strasburgo : Sarà sfida Francia-Italia nella sesta giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Avellino vola a Le Mans alla ricerca del quinto successo e di un ulteriore passo avanti in ottica qualificazione. La Virtus Bologna attende al PalaDozza il SIG Strasbourg nello scontro diretto tra prima e seconda del gruppo D. La formazione irpina, reduce dall’ottimo successo a Varese in campionato, è seconda nel gruppo A alle ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia ospita i francesi del Nanterre per ipotecare la qualificazione : Primato a punteggio pieno in Serie A, secondo posto in Champions League. L’inizio di stagione della Reyer Venezia è stato finora davvero eccezionale e domani sera la squadra di coach De Raffaele torna nuovamente in campo per sfidare i francesi del Nanterre in un match molto importante. Venezia cerca una vittoria che potrebbe valere anche più di metà qualificazione alla fase successiva, visto che i veneti si troverebbero con tre successi in ...

Basket - Champions League : vittoria preziosa di Avellino. La Sidigas supera di misura il Banvit : Nella quinta giornata di Champions League, la Sidigas Avellino supera in casa i turchi del Banvit per 99-95 e fa un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alla fase successiva. Una partita che ha sempre visto comandare la squadra di Vucinic, anche se gli irpini non sono mai riusciti ad allungare sulla doppia cifra di vantaggio, prima di subire comunque la rimonta degli ospiti. Miglior marcatore del match Demetris Nichols con 24 ...

Basket - Champions League 2018-2019 : cinquina della Virtus Bologna - battuto il Besiktas. Show di Taylor : Quinta partita in Basketball Champions League e quinta vittoria per la Segafredo Virtus Bologna. La formazione di Pino Sacripanti supera col punteggio di 90-94 il Besiktas, mantenendo così immacolato il proprio ruolino di marcia nella competizione organizzata dalla FIBA. Quattro sono gli uomini chiave del successo bolognese in terra turca: Tony Taylor, top scorer con 21 punti, Pietro Aradori, che ne assomma 16, Brian Qvale, che oltre ai suoi 15 ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Venezia fatica ma espugna Bonn - ottime prove per Austin Daye e Gasper Vidmar : Venezia supera una buona Bonn e torna al successo nella 5a giornata della Basketball Champions League 2018-2019. Il punteggio finale di 84-94 non testimonia le difficoltà di una partita condotta a corrente alternata dalla formazione di coach De Raffaele. Dopo un’ottima partenza, la Reyer ha infatti permesso alla squadra tedesca di rientrare in gara e di passare anche in vantaggio nel terzo periodo. Solo nell’ultimo quarto Venezia è ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino attende il Banvit - trasferta turca per Bologna sul campo del Besiktas : Doppia sfida turca per Avellino e Bologna nella 5a giornata della fase a giorni della Basketball Champions League 2018-2019. Domani, mercoledì 7 novembre, la Virtus scenderà in campo alle 18.00 contro il Besiktas nel tentativo di rimanere in testa a punteggio pieno nel gruppo D. La Sidigas, reduce dalla prima sconfitta europea contro l’UCAM Murcia, affronterà in casa alle 20.30 l’insidioso Banvit, diretta concorrente per il passaggio ...

Basket - Champions League 2018-2019 : la Reyer Venezia va a Bonn per riprendere la marcia interrotta con Tenerife : L’Umana Reyer Venezia torna in campo questa sera nel quinto turno della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele fa tappa in Germania, alla Telekom Dome, casa del Telekom Baskets Bonn, da oltre vent’anni sponsorizzato dalla Deutsche Telekom, che ad oggi è la più grande azienda di telecomunicazioni in Germania e in Europa. Tra Serie A ed Europa, la Reyer ha perso soltanto un incontro, quello ...

Basket - Champions 2019 : le partite della settimana di Virtus Bologna - Venezia e Avellino. Calendario - orari - programma e come vederle in tv : Tra domani, martedì 6 novembre, e mercoledì 7 novembre le formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2019 torneranno sul parquet per la 5a giornata della fase a gironi. La prima a scendere in campo sarà Venezia che volerà in Germania per affrontare i tedeschi del Telekom Baskets Bonn alle 20.00 di domani. Mercoledì toccherà alla Virtus Bologna, impegnata nella trasferta turca contro il Besiktas Sompo Japan alle 18.00, e ad ...