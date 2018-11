Barcellona | Henry su Messi | “Il suo gol più bello è…” VIDEO

calcioweb.eu

(Di martedì 20 novembre 2018) Se ci si trovasse a dover stabilire il gol piùdella sfavillante carriera di Leosaremmo di fronte a un compito abbastanza arduo, data la quantità di reti messe a segno dall’argentino e soprattutto considerando la pregevole fattura di molti di esse. Il compito, invece, non è stato per niente difficile per Thierry, che senza pensarci molto ha eletto il gol piùditra i 577 realizzati trae Argentina. L’allenatore del Monaco, compagno della Pulce altra il 2007 e il 2010, ha scelto una rete realizzata in occasione di un-Malaga, per la precisione quello del 22 marzo 2009 quando anche Titì andò a segno. Dopo che Xavi sbloccò il match, ci pensòa prendersi il palcoscenico con una segnatura da urlo: “Per me è quella la rete più più bella segnata dain carriera, è un gol che sfugge alla ...