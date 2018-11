Babysitter picchia e poi brucia le natiche della bimba per punirla Muore a 2 anni

caffeinamagazine

(Di martedì 20 novembre 2018) È una storia orribile, da brividi quella che arriva da Arlington, nello stato del Texas e che si è conclusa, purtroppo, nel peggiore dei modi per la giovane vittima. Aveva solo duela piccola Aniyah Darnell e non è sopravvissuta alle violenze inauditesua, ora finita in arresto. E la donna, che si chiama Shamonica Page, non avrebbe nemmeno allertato subito i soccorsi per provare a salvare quella giovane vita. Quando Anyah è stata portata di corsa all’ospedale più vicino era troppo tardi: è morta poco dopo. Laa cui la bambina era stata affidata, avrebbe dovuto prendersi cura di questa bambina con gli occhi che sorridono, ma non riuscendo a gestirla e a controllarla, ha iniziato arla in modo brutale fino a farla morire. Ora Shamonica Page è stata arrestata dalla polizia di Arlington e dovrà rispondere delle pesanti accuse di maltrattamenti su ...