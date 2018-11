Audi A1 Sportback - Al volante della 30 TFSI S tronic

Audi A3 Sportback 2019 : La rinnovata gamma di A3 Sportback si compone quindi delle varianti A3 Sportback, Business, Admired e Sport. Quest'ultima orientata alle performance. La gamma motori comprende il 3 cilindri 1.0 TFSI ...

Nuova Audi A3 Sportback Admired - ancora più lussuosa e tecnologica [FOTO e PREZZO] : L’inedita A3 Sportback Admired può contare su dotazioni di pregio tra cui i cerchi in lega da 18 pollici, i servizi Audi connect, la navigazione MMI Plus e il pacchetto S line exterior Audi A3 Sportback, best seller della Casa di Ingolstadt, si rinnova. Fiore all’occhiello del model year 2019 è la Nuova versione Admired che abbina dotazioni hi-tech e design sportivo. Tra gli elementi di pregio spicca il pacchetto S line exterior, forte dei ...

Audi A3 Sportback arriva anche in versione Admired : La rinnovata gamma di A3 Sportback si compone pertanto delle varianti A3 Sportback, Business, Admired e Sport. La gamma motori comprende il 3 cilindri 1.0 TFSI da 116 CV e 200 Nm di coppia e i ...

Audi A1 Sportback 2019… Edition One : Per la nuova Audi A1, il Salone dell’Auto di Parigi è l’occasione perfetta per farsi conoscere al grande pubblico. Il Prezzo d’accesso è di € 22.500. Sembra molto più costosa (e lo è) rispetto alla precedente versione, ma i contenuti ne giustificano (in parte) il prezzo. Un’auto fuori mercato che deve trovare veri e propri estimatori. Per il momento poi, si accontenta di un solo motore, il 1.0 TFSI 116 CV, e ...