Astronomia | Juno cattura il satellite più interno di Giove nel 16° flyby FOTO

Astronomia - Giove : nubi tumultuose nell’occhio di Juno - 16° flyby del gigante del Sistema Solare : nubi vorticose creano suggestivi effetti visivi nella banda temperata nord –nord dell’atmosfera di Giove . La foto, è stata catturata lo scorso 29 ottobre dalla Juno Cam, la fotocamera a bordo della sonda Nasa Juno , progettata per acquisire immagini ad alta definizione nella luce visibile. Lo scatto – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è stata realizzato mentre Juno compiva il 16° sorvolo ravvicinato di Giove a una distanza di ...

Astronomia : la sonda Juno scopre onde nell’atmosfera di Giove : I nuovi dati di Juno Cam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della Nasa – hanno rilevato delle strutture simili ad onde nell’atmosfera di Giove , concentrate specialmente vicino all’equatore del pianeta. Queste strutture erano già state osservate in precedenza dalle missioni Voyager della Nasa, nel 1979, ma mai ad una distanza così ravvicinata. I dati dei nuovi sorvoli di Juno – spiega Global Science – ...

Astronomia : JunoCam in azione sulla Grande Macchia Rossa - immortalata la tempesta che infuria su Giove : È una delle caratteristiche più celebri del colosso del Sistema Solare, è monitorata da oltre due secoli e le sue misure sono planetarie: sono questi i tratti salienti della Grande Macchia Rossa, la tempesta ‘entra large’ che è situata 22° sotto l’equatore di Giove e che, secondo le stime degli esperti, imperversa in senso antiorario da più di 350 anni. Riconoscibile per la sua forma ovale e lo sgargiante color ocra, la bufera gioviana torna ...