Astronomia | individuato il gemello del Sole | dista 184 anni luce

meteoweb.eu

: RT @UAstronomia: A circa 8.000 anni luce dalla Terra nella Costellazione del Regolo è stato scoperto un sistema stellare unico, mai individ… - sherlock5stelle : RT @UAstronomia: A circa 8.000 anni luce dalla Terra nella Costellazione del Regolo è stato scoperto un sistema stellare unico, mai individ… - CretellaRoberta : RT @UAstronomia: A circa 8.000 anni luce dalla Terra nella Costellazione del Regolo è stato scoperto un sistema stellare unico, mai individ… - ErmannoKilgore : RT @UAstronomia: A circa 8.000 anni luce dalla Terra nella Costellazione del Regolo è stato scoperto un sistema stellare unico, mai individ… -

(Di martedì 20 novembre 2018) Scoperto ildel: si chiama HD 186302, e184da noi. Il corpo celeste ha la stessa composizione chimica della nostra stella ed è nato dalla stessa nube di gas e polveri che l’ha originata. HD 186302 è stata scoperta dai ricercatori guidati da Vardan Adibekyan dell’Istituto di Astrofisica del Portogallo e descritta su “Astronomy and Astrophysics”: gli esperti hanno esaminato 20.000 stelle censite dal satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e hanno selezionato quelle più simili al. Tra queste la più somigliante per dimensioni, temperatura, composizione, luminosità e movimento nello spazio è risultata HD186302. Sembra anche essere coetanea del, che ha 4,5 miliardi di. Il prossimo passo? Cercare eventuali pianeti in orbita intorno alla stella: ciò potrebbe consentire importanti scoperte se si considera che ...