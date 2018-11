Ascensore precipita per 84 piani | tutti illesi i sei occupanti

L'Ascensore precipita per 84 piani : miracolati i sei passeggeri : E' successo nel quarto edificio più alto della città di Chicago, negli Stati Uniti. Le sei persone all'interno della cabina...

Usa - Ascensore precipita per 84 piani a Chicago : illesi i sei passeggeri : La cabina, al cui interno era presente anche una donna incinta, è passata dal 95esimo all'11esimo piano in pochi istanti

Ascensore precipita per 84 piani a Chicago - tutti illesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ascensore precipita per 84 piani : “E’ stato orribile - pensavamo di morire” : A Chicago un Ascensore è precipitato per 84 piani, dal 95° all’11°: le 6 persone all’interno(tra cui una donna incinta) sono miracolosamente rimaste illese (nessuna ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere). L’incidente si è verificato nel 4° edificio più alto della metropoli, all’875 di North Michigan Avenue. Le 6 persone stavano salendo al 95° piano per potere ammirare la vista dal ristorante panoramico: successivamente, ...

Un Ascensore precipita per ottanta piani a Chicago. Sopravvissute le sei persone al suo interno : Un ascensore è precipitato per oltre ottanta piani da un grattacielo a Chicago. Al suo interno erano presenti sei persone. Fortunatamente non ci sono state vittime."Credevamo che saremmo morti" ha detto uno dei superstiti al canale tv CBS Chicago, "sentivamo l'ascensore precipitare velocemente dopo che una delle corde che lo tenevano si è rotta". I vigili del fuoco chiamati a soccorrere le persone hanno impiegato più di tre ...