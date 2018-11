Arrestato l' istruttore di una palestra a Taranto per violenza sessuale su minorenni

huffingtonpost

(Di martedì 20 novembre 2018) Un 47enne di, gestore di una, è statodalla polizia percontinuata nei confronti di due adolescenti, una delle quali 13enne. All'uomo è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Vilma Gilli su richiesta del procuratore aggiunto Maurizio Carbone e del sostituto procuratore Marzia Castiglia.In epoca successiva al novembre 2012 e fino al giugno 2018, abusando dell'autorità connessa al proprio status di allenatore e di figura di riferimento, l'uomo avrebbe abusato delle adolescenti. L'indagine scaturisce dalle dichiarazioni rilasciate da una delle ragazze in sede di ascolto protetto, nonché dalle dichiarazioni rese da altre ragazze indicate dalla stessa vittima e successivamente individuate dalla Squadra Mobile, anche loro frequentatrici dellagestita dall'indagato, ma che ...