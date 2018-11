Ariana Grande | il video di “Thank U | Next” sarebbe ispirato a al film Mean Girls

Il video di “Thank U - Next” sta per arrivare - parola di Ariana Grande! : Non vediamo l'ora The post Il video di “Thank U, Next” sta per arrivare, parola di Ariana Grande! appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande e Halsey stanno progettando una rivolta e vorrai partecipare anche tu : Girl power

Ariana Grande cambia il suo look. La foto che fa impazzire i fan : Lei è la nuova stella della musica pop. Ariana Grande è una ragazzina tutto pepe che, con forza e determinazione, si è imposta nel panorama della musica dei più giovani grazie al suo talento, a ...

Tagli di capelli corti ricci inverno : il pixie e il collarbone cut di Ariana Grande : Nell'inverno 2019 saranno di tendenza molti nuovi Tagli di capelli, ma le più richieste saranno senza nessun dubbio le chiome corte e ricce, per avere sempre un look molto sbarazzino. Adesso vedremo tutte le novità del momento. Nuove chiome Molto spesso i Tagli corti e ricci sono stati trascurati perché difficili da gestire, ma con i giusti accorgimenti tutto diventerà molto più facile. Con questo tipo di hairstyle è possibile giocare con la ...

L’inedito Needy di Ariana Grande dal nuovo album Thank You - Next è un ritorno al soul di Dangerous Woman? : Needy di Ariana Grande, già con la sola anteprima apparsa online a sorpresa, farà drizzare le orecchie ai tanti che hanno amato l'album Dangerous Woman. Mentre continua a raccogliere i frutti di Thank You, Nex , il suo ultimo singolo che ha raggiunto record di vendite e di flussi streaming certamente inattesi, la popstar prepara l'uscita del suo prossimo album, che si intitolerà esattamente come il brano. E per stuzzicare l'attenzione e le ...

Ariana Grande : con "Thank U - Next" è riuscita a battere perfino Ed Sheeran! : Ecco di cosa si tratta

La risposta di Ariana Grande alle Little Mix lascia ben sperare nell'arrivo di una collaborazione : Sarebbe bellissimo

Intervista ad HRVY : la giovane promessa di I Wish You Were Here si racconta : dai The Vamps al sogno di Ariana Grande : HRVY, pseudonimo di Harvey Leigh Cantwell, è un giovane artista del Kent di diciannove anni che lavora nel mondo della musica e anche della TV. Cantante e conduttore televisivo, con esperienza anche come attore, ha raggiunto più di 8 milioni di follower sui social. Nel 2013 è stato pubblicato il suo primo singolo, e nel 2017 ha pubblicato i suoi due primi EP: Holiday e Talk to Ya. Nel 2018 due nuovi singoli che, probabilmente, anticiperanno ...

Le Little Mix sognano una collaborazione con Ariana Grande : Ariana ci leggi?

Ariana Grande : "Thank U - Next" ha battuto un nuovo record di ascolti in streaming : Wow!

Ariana Grande non vede l'ora di iniziare il nuovo tour e questo video ne è la dimostrazione : Anche noi <3

Ariana Grande spiega che l'ultima sorpresa delle sue BFF è "la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me" : Non immaginerai mai di cosa si tratta

Incidente per Ariana Grande durante il debutto in diretta di 'Thank U - Next' per colpa dei tacchi alti : Ariana Grande ha presentato nello show di Ellen DeGeneres il suo nuovo singolo 'Thank U, Next'. La cantante durante l'esibizione , a causa dei tacchi vertiginosi, stava rischiando un...

Ariana Grande ha un consiglio selvaggio per chi vuole regalare un anello di fidanzamento : Non è quello che ti aspetti