: Smaltimento illegale di rifiuti, sequestrata nave Aquarius di Msf #aquarius - MediasetTgcom24 : Smaltimento illegale di rifiuti, sequestrata nave Aquarius di Msf #aquarius - Agenzia_Ansa : #Migranti: sequestrata nave #Aquarius, indagati membri di #Msf - repubblica : Nave #Aquarius sequestrata per un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti. Indagata #Msf -

Medici Senza Frontiere "condanna"la decisione delle autorità giudiziarie italiane di sequestrare la naveper presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo,contesta la ricostruzione della Procura e annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. In una nota la Ong parla di decisione "sproporzionata e strumentale, tesa a criminalizzare per l'ennesima volta l' azione medico umanitaria in mare". Per Msf,la nuova accusa"è l'estremodi fermare la nostra attività di ricerca e soccorso in mare"(Di martedì 20 novembre 2018)