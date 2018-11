Aquarius sequestrata! Ha scaricato rifiuti infetti in Italia Hiv | Tubercolosi e Meningite

blogitalia.news

: Sequestrata la nave #Aquarius. Ho fatto bene a bloccare le navi delle ONG, ho fermato non solo il traffico di immig… - matteosalvinimi : Sequestrata la nave #Aquarius. Ho fatto bene a bloccare le navi delle ONG, ho fermato non solo il traffico di immig… - fattoquotidiano : Catania, sequestrata la nave Aquarius: “Smaltiti illegalmente i rifiuti a rischio infettivo in 11 porti”. Ci sono 2… - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, sequestrata nave #Aquarius, indagati membri ong #MediciSenzaFrontiere. L'accusa è di aver scar… -

(Di martedì 20 novembre 2018), le indagini della procura catanese è emersa la consapevolezza da parte degli indagati della pericolosità degli indumenti indossati dai migranti. La nave al momento è ancora a Marsiglia quando solcherà le acquene scatterà il sequestro La navedi Medici senza Frontiere ancora nel mirino. Ma stavolta non direttamente per i migranti, ma per i loro indumenti, le bende e i medicinali utilizzati per soccorrerli, e gli scarti di cibo. La magistraturana ha disposto il sequestro dell’imbarcazione perchè avrebbe, in 44 occasioni, nei portini almeno 24 tonnellate dipericolosi a rischiovo, come se fosserourbani. Tecnicamente il decreto di sequestro della nave, non è stato ancora notificato. Lo spiegano fonti investigative catanese. Dunque la nave non è stata ancora sequestrata. Le stesse fonti investigative ...