Aquarius | Salvini | ' Ho fatto bene a bloccare navi Ong'

Salvini a Tunisi per i migranti. Nuovo scontro con la Francia su Aquarius : Missione lampo del ministro, con l'obiettivo, spiega, di migliorare gli accordi sull'immigrazione e svegliare l'Ue. Da Parigi il portavoce del governo attacca: 'Se il signor Salvini pensa che potrà ...

Aquarius - Salvini contro Macron : “Non accettiamo lezioni da chi respinge donne e bambini” : Scontro tra Italia e Francia per il caso Aquarius. Matteo Salvini ha replicato alle affermazioni del presidente Macron dichiarando: "Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini".Continua a leggere

Aquarius - Salvini risponde a Macron : “Non accettiamo lezioni di umanità da chi ha respinto 50mila immigrati” : “Non accettiamo lezioni di diritto e di umanità da parte del signor Macron. Negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l’Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini“. A 24 ore dalle polemiche nate dopo il rifiuto della Francia all’attracco a Marsiglia alla nave Aquarius 2 della ong Sos Méditerranée, con conseguente attacco all’Italia sulla chiusura dei porti alle imbarcazioni dei ...

Aquarius - Macron come Salvini : porti chiusi ai migranti : “Per ora la Francia dice no”. Anche se non è una chiusura definitiva, le parole uscite dalla bocca del ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, sono chiare: la nave Aquarius 2 [VIDEO] della Ong Sos Méditerranée non è autorizzata a sbarcare nel porto di Marsiglia insieme al suo carico umano di 58 migranti. Una posizione, quella del governo guidato dal presidente Emmanuel Macron, che ricorda molto da vicino la politica dei ‘porti chiusi’ ...

Aquarius - Gino Strada si schiera coi migranti : 'Sono troppo vecchio - altrimenti...'. Guerra a Matteo Salvini : Secondo Strada questa Guerra sarebbe iniziata dalla politica e non dagli italiani, nel momento in cui l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha 'dichiarato Guerra ai migranti, e in subordine anche ...

Aquarius - l’Ong accusa Salvini : “Dice bugie - da lui menzogne su Panama” : Mentre la nave Aquarius chiede alla Francia di aprire il porto di Marsiglia per far sbarcare 58 migranti, Sos Mediterranee accusa il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, definendo "bugie" le sue parole quando afferma che l'Italia non ha esercitato pressioni su Panama per rimuovere la bandiera del Paese dall'imbarcazione.Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ultima umiliazione alle Ong di Aquarius 2 : senza la loro nave - salvate 200 persone : Mentre le autorità di Panama hanno cancellato dai propri registri marittimi la Aquarius 2, la nave delle Ong fino a pochi mesi fa impegnata nel Mediterraneo a raccogliere immigrati portati dagli ...