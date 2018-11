Aquarius nel mirino | la nave è stata sequestrata | Traffico di rifiuti

Aquarius - blitz dell'estrema destra nella sede di Sos Mediterranée a Marsiglia : Al grido di "sequestrate l' Aquarius " hanno seminato il panico nella sede della ong SOS Mediterranée, l'associazione di salvataggio dei migranti in mare da settimane al centro delle polemiche. Una ventina di militanti del gruppuscolo di estrema destra francese Generation Identitaire sono finiti in stato di fermo, mentre i dipendenti della ong e tutta la città di Marsiglia sono sotto shock per questo raid senza precedenti.I 20 ...

Aquarius - l’appello del soccorritore : “Nelle prossime ore onde fino a 5 metri - fondamentale trovare un porto sicuro” : A bordo della Aquarius 2 ci sono 58 persone “soccorse tra giovedì e sabato. In questo momento le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a cinque metri, quindi diventa per noi molto importante, fondamentale, riuscire a trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone”. A dirlo è uno dei soccorritori di Sos Méditerranée, Alessandro Porro, che ha lanciato una sorta di ...