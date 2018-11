Apre il museo dei cibi più disgustosi del mondo | tra questi anche un prodotto tipico

Il Museo Filangieri Apre al bel canto : NAPOLI . Il Museo Filangieri di Napoli si apre per la prima volta alla grande musica. Tra l'8 e il 29 dicembre il Palazzo d'arte di Via Duomo ospiterà la rassegna "I Tre Tenori: arie d'opera, Napoli e ...

Roubaix museo sulla piscina. Ri Apre nel nord della Francia il gioiello art deco che non t'aspetti : ... si trova a Roubaix , piccola città dell'estremo nord della Francia , la cui fama è principalmente dovuta al suo status di tappa d'arrivo della corsa ciclistica in linea più famosa del mondo. Si chiama,...

National Videogame Museum : a novembre Apre il primo museo permanente di videogiochi del Regno Unito : Recentemente i videogiochi hanno ricevuto molta attenzione nei musei del Regno Unito . Solo il mese scorso, il V & A ha spalancato le porte alla sua nuova mostra Videogame s: Design / Play / Disrupt che esplora le dimensioni sociali, politiche e artistiche dei videogiochi e delle loro community. La fiera V & A durerà solo fino alla fine di febbraio, ma non preoccupatevi: gli inglesi, ma anche tutti gli interessati, saranno presto in grado ...

Il Museo Archeologico di Pontecagnano Apre alle performance per il Campania by Night : Il Museo Archeologico di Pontecagnano nell'ambito del Campania by Night propone dal 4 al 7 ottobre una visita-spettacolo nella necropoli di Pontecagnano, il polo museale intitolato agli "Etruschi di frontiera" famoso per la raccolta di oltre 9000 sepolture scavate nella necropoli. Oltre alla visita verranno messe in scena due performance della compagnia degli "Spettattori" un modo per vivere e riscoprire un importante polo Archeologico del ...