Appesi alla profezia di Di Maio

(Di martedì 20 novembre 2018) Ci sono due livelli narrativi. Il primo è quello che declina, tra i tanti, Riccardo Fraccaro. In un'intervista ad Huffpost il ministro dei Rapporti con il Parlamento è chiaro: "Lo spread non può orientare le scelte politiche di un Governo. Detto questo, la nostra posizione non cambia". Il secondo è quello che vede anche i falchi più falchi che ci siano guardare con preoccupazione l'indicatore che riassume l'andamento dei mercati.È il primo giorno in cui il governo si ritrova con lo spread sopra i 330 punti base. È il primo giorno in cui sembra essere più di una boutade quel "se lo spread ci sfugge di mano dovremo cambiare la manovra" pronunciato da Paolo Savona nel salotto di Porta a Porta qualche settimana fa. Tutti sono concordi nel ribadire che al momento nessuna modifica è all'ordine del giorno. C'è il solitamente ...