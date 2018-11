Anticorruzione | Salvini | voto sbagliato

Ddl Anticorruzione - Salvini : voto in aula assolutamente sbagliato : Roma, 20 nov., askanews, - 'voto in aula assolutamente sbagliato. La posizione della Lega la stabilisce il segretario. Provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza': lo ha ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Ddl Anticorruzione - maggioranza sotto - ira M5s contro la Lega. Salvini : hanno sbagliato - la linea la do io : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il ddl Anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

Ddl Anticorruzione - Salvini : sulla prescrizione troveremo la quadra : "Di innocenti in galera ne abbiamo visti tanti, quindi la prescrizione va cambiata. Voglio una giustizia che dia tempi certi, un processo non può durare dieci anni, un processo deve durare due-tre ...

Ddl Anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento | Salvini : 'Sì alla riforma - ma no processi infiniti' : In merito alla prescrizione, le posizioni di M5s e Lega restano distanti e quindi è necessaria un'interlocuzione a livello politico superiore . E' quanto si apprende da fonti di governo M5s, che ...

Ddl Anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento - Salvini : 'Sì alla riforma - è nel contratto di governo' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Anticorruzione - Salvini : “Testo su fondazioni condiviso con M5s? C’è - nessun problema a pubblicare contributi” : Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se ...