Anticorruzione | governo battuto al voto segreto

Ddl Anticorruzione - il governo battuto alla Camera durante voto segreto - Ira Salvini : 'La linea la decido io' : Il governo è stato battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione . La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo ...

