Anticorruzione | Bonafede | “Sulla prescrizione capisco la posizione di Fi ma non quella

Anticorruzione - Bonafede parla in Aula. Freddezza della Lega. E poi scoppia la bagarre : "Non arrogatevi il diritto di avere la voce delle vittime che vanno nei tribunali, non dovete strumentalizzare o storpiare quella voce. Nessuna di quelle voci vi dice che la prescrizione dovrebbe avere un altro regime per avere un risarcimento più veloce, ma i familiari delle vittime di reato chiedono che lo Stato dia una risposta di giustizia e verità". Il ministro Alfonso Bonafede attacca in aula alla Camera le opposizioni critiche verso il ...

Prescrizione - Bonafede 'Nessun cedimento a Salvini. La riforma sarà approvata con il ddl Anticorruzione' : Prova a rivendicare il successo della mediazione di ieri, Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia parla dell'intesa sulla Prescrizione ospite di Circo Massimo, su Radio Capital. E rassicura sui ...

Prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge Anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel ddl Anticorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Anticorruzione - emendamento Lega : “Via la norma su trasparenza fondi ai partiti”. Ma Bonafede : “Nessun passo indietro” : La Lega ha presentato un emendamento al ddl Anticorruzione che propone di eliminare l’articolo 7, ovvero quello che introduce norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici, in particolare per quanto riguarda i finanziamenti. Non c’è solo la prescrizione a dividere Carroccio e Movimento 5 stelle, ma ora si apre un nuovo fronte anche sul tema della trasparenza ai partiti. La richiesta di modifica è ...

Bonafede : “Nel ddl Anticorruzione una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha dichiarato che domani presenterà un emendamento al ddl Anticorruzione per inserire una norma per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La richiesta sulla prescrizione è stata avanzata a Bonafede dal Comitato Nazionale 'Noi non dimentichiamo' che riunisce tutte le associazioni delle vittime delle stragi in Italia, dalla Moby Prince, Casalecchio di Reno, il terremoto dell’Aquila ...

