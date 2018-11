Anticorruzione | accuse e sospetti tra Lega e M5s | opposizioni all' attacco

agi

(Di martedì 20 novembre 2018) "Abbiamo portato a casa un punto. Sul ddlfinora abbiamo ottenuto troppo poco, ora i Cinque stelle abbasseranno le pretese", spiega un leghista che ha votato nell'Aula della Camera l'emendamento Vitiello sul ddlche ha provocato la battuta d'arresto della maggioranza (i voti a favore sono stati 284, i contrari 239). Il partito di via Bellerio - sottolinea un altro deputato della- ha voluto inviare un segnale al Movimento 5 stelle che ha alzato troppo l'asticella. Dietro le quinte si sostiene che non è un messaggio per far cadere il governo, ma per far indurre i pentastellati a più miti consigli. Ma è lo stesso Salvini a frenare: "Voto in Aula assolutamente sbagliato. La posizione dellala stabilisce il segretario. Il provvedimento arriverà alla fine come concordato ...