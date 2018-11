Anticipazioni ultima puntata de L' Isola di Pietro 2 | la scomparsa di Caterina

L’Isola di Pietro 2 - Anticipazioni ultima puntata 25 novembre : Caterina morirà come Vanessa e Giulia? Diego… : Ed eccoci qui giunti al capolinea de L’Isola di Pietro 2 che domenica prossima, il 25 novembre, tornerà in onda con l’ultima puntata della stagione. Gli ascolti non sono come stati come la prima ma sicuramente non tali da dover dire addio alla fiction con Gianni Morandi, ci sarà un rinnovo? E’ ancora presto per pensare a questo visto che il pubblico si trova in mezzo ad un intricato giallo e, molto probabilmente, ad una sorta ...

L’ISOLA DI PIETRO 2 - Anticipazioni ultima PUNTATA del 25 novembre : Domenica 25 novembre 2018 si conclude su Canale 5 la seconda stagione della fiction L’isola di PIETRO. Ecco le anticipazioni sulla PUNTATA finale: A PIETRO (Gianni Morandi) spiace che Isabella (Lorella Cuccarini) sia stranamente sfuggente, ma forse lei e il suo ex marito Saverio Sulci (Vanni Bramati) stanno nascondendo qualcosa su Diego (Erasmo Genzini). Caterina (Alma Noce) desidera allenarsi per la traversata in windsurf, ma Elena ...

Anticipazioni L'isola di Pietro 2 ultima puntata - Diego scopre la verità sui genitori : Anche questa fiction Mediaset, L'isola di Pietro 2, sta per volgere al termine. Domenica 25 novembre, su Canale 5, andrà in scena la sesta e ultima puntata. Si preannuncia un finale ricco di suspense, nel quale, finalmente, verranno a galla molte verità. Si scoprirà cosa è successo a Vanessa Silas e a Giulia Canale, morte in circostanze piuttosto misteriose. L'attenzione si focalizzerà, inoltre, anche sulla dolcissima Elena, la quale nelle ...

Tale e Quale Show Anticipazioni : stasera la penultima puntata su Rai 1 : Questa sera ci sarà la decima puntata del programma di varietà condotto da Carlo Conti, scopriamo nei panni di quali personaggi dovranno cimentarsi i concorrenti.

Anticipazioni Pechino Express : il 22 novembre in onda l’ultima puntata : Pechino Express ultima puntata, le Anticipazioni del 22 novembre Cosa succederà nella decima ed ultima tappa del viaggio di Pechino Express? Chi sarà la coppia che vincerà la settima edizione? Ancora non possiamo saperlo, ma come sempre il promo a fine punatata rivela qualcosa. Intatti le tre coppie rimaste in gara saranno raggiunte dai loro parenti […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: il 22 novembre in onda l’ultima puntata ...

L’Allieva 2 - Anticipazioni penultima puntata 22 novembre : “una squallida storia di corna e ripicche” : L’Allieva 2 si avvia verso il gran finale e proprio la prossima settimana, giovedì 22 novembre, andrà in scena con la penultima puntata che regalerà un po’ di ossigeno proprio a Carlo e Alice? Li vedremo ancora insieme oppure no? Einardi ha mentito, ci ha provato con la specializzanda solo per ripicca, almeno secondo Carlo, ma perché quest’ultimo ha taciuto facendo scottare la sua pupilla? Dopo la scoperta e la delusione ...

Anticipazioni L'Allieva 2 quinta e penultima puntata - torna Arthur e sorprende Alice : La prossima settimana, ovvero giovedì 22 novembre, su Rai Uno andrà in onda la quinta e penultima puntata de L'Allieva 2. Ne vedremo di belle negli episodi intitolati rispettivamente 'L'apostolo americano' e 'Talento mortale'. Ritornerà un vecchio personaggio, Arthur che era presente nella prima stagione. Quest'ultimo è interpretato dal bravissimo Dario Aita. La nostra protagonista si ritroverà a provare sentimenti particolari e ad indagare su ...

I Medici 2 - gran finale con la congiura dei Pazzi : Anticipazioni ultima puntata 13 novembre : Termina martedì 13 novembre, come sempre a partire dalle 21.25, la folle corsa della seconda stagione de I Medici, che ha raccontato l’inarrestabile ascesa della figura di Lorenzo il Magnifico, protagonista assoluto del nuovo ciclo di puntate della serie evento internazionale. Lo storico signore rinascimentale, uomo amante delle arti e della cultura nonché fine politico e stratega, è interpretato da Daniel Sharman, giovane attore inglese ...

