Amichevoli | Francia e Brasile di misura | sconfitti Uruguay e Camerun Infortuni per ...

Futsal - l’Italia si prepara a due Amichevoli con la Francia in programma il 4 e il 5 dicembre : I match contro i transalpini rappresenteranno un ottimo test per saggiare le potenzialità del nuovo corso azzurro Gli azzurri del Futsal, reduci dalle due amichevoli disputate una settimana fa in Bielorussia con i padroni di casa terminate con un pareggio (2-2) e una vittoria (4-2), affronteranno la Francia al Palasanquirico di Asti martedì 4 e mercoledì 5 dicembre. L’ItalFutsal prosegue il suo cammino di rinnovamento con una serie ...