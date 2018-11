Amichevole | Italia-Usa | la cronaca | Politano gol

VIDEO Italia-Stati Uniti - highlights e sintesi Amichevole : decide il gol di Politano in recupero : L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 1-0 nell’amichevole internazionale di Gent, la nostra Nazionale è tornata al successo grazie a un gol di Politano in pieno recupero dopo aver creato molteplici occasioni e aver dominato in fase di possesso palla. Di seguito il VIDEO del con la rete di Politano e gli highlights di Italia-USA 1-0. Lo ganó Politano en el 93! pic.twitter.com/Vqpqcqdt34 — La Voz del Calcio ...

Calcio - Amichevole Italia-Usa 1-0 : 22.41 Il gol arriva, finalmente, proprio al 94'. A Genk, in amichevole,l'Italia supera meritatamente gli Usa con la rete di Politano (prima in azzurro) all'ultimo minuto si recupero. L'esterno era entrato all'87'. Gli azzurri giocano con intensità,ma il problema del gol si manifesta per imprecisione o per la bravura di Horvath, che nega la gioia a Chiesa, Bonucci,Berardi,Lasagna (che poteva fare meglio), e Grifo (ottimo esordio,come pure Sensi ...

Nazionale Italia vs USA : l'Amichevole stasera su Rai1 : Ultimo appuntamento per gli Azzurri del 2018. Per Mister Mancini una grande occasione per testare nuove formazioni.

