Altra giornata di sell-off | svaniscono i guadagni del 2018

Basket - EuroCup 2018-2019 : Altra giornata amara per i colori azzurri. Torino e Trento sconfitte nettamente dai russi del Kazan e dello Zenit : Le squadre italiane continuano a faticare in EuroCup: dopo la sconfitta di ieri di Brescia contro il Galatasaray, arrivano anche i due risultati negativi della Fiat Torino e della Dolomiti Energia Trento, sconfitte rispettivamente dall’Unics Kazan (92-78) e dallo Zenit San Pietroburgo (60-93). In totale 9 partite disputate dalle nostre portacolori e una sola vittoria, quella all’esordio di Trento contro il modesto Partizan. Uno score ...

Altra giornata nera sui binari della Mantova-Modena : Dopo le cancellazioni di mercoledì, nuovi disagi per il guasto a un passaggio a livello: frenato anche il Frecciargento

A Wall Street attesa un'Altra giornata in rosso : Si prospettano altri ribassi per la sessione odierna di Wall Street, dopo il tonfo della vigilia. A scatenare l'ondata di vendite sui mercati, è stata la dura critica del presidente americano Donald ...

Probabili formazioni Serie A / Dubbi - scelte e moduli 8^ giornata : Altra occasione per Lautaro Martinez? : Probabili formazioni Serie A: ecco le scelte degli allenatori per gli schieramenti attesi oggi in campo nella 8^ giornata del primo campionato italiano. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:51:00 GMT)

Pronostici Champions League/ Scommesse e quote 2^ giornata : Spalletti a caccia di un'Altra vittoria : Pronostici Champions League: le quote e e Scommesse stilate per le partite della seconda giornata della fase a gironi del torneo Uefa, oggi 3 ottobre 2018.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:41:00 GMT)

Incendio Monte Serra - Altra giornata di guerra. Il fronte avanza. Chiuso l'aeroporto : Pisa, 26 settembre 2018 - Non c'è tregua sul Monte Serra : l'Incendio - con tutta probabilità doloso - che da lunedì sera sta divorando le alture pisane continua ad avanzare, alimentato dalle forti ...