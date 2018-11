Almeno 40 persone sono state uccise in un attacco a Kabul | in Afghanistan

New York : tempesta di neve fa Almeno 8 morti - 400 mila persone al buio : Quasi 2mila voli cancellati nei 3 scali della Grande Mela, traffico in tilt: è la più grande nevicata da 80 anni

New York : tempesta di neve fa Almeno 8 morti - 400mila persone senza luce : Municipio travolto dalle critiche per la cattiva gestione dell'emergenza, ma nella Grande Mela non cadeva così tanta neve a novembre dagli anni Trenta. La perturbazione sta attraversando Arkansas, Missouri, Illinois, Ohio, Kentucky, aree della Virginia e il nordovest del North Carolina.Continua a leggere

Almeno 53 persone sono morte per una serie di esplosioni venerdì a Mogadiscio - in Somalia : venerdì a Mogadiscio, in Somalia, quattro autobombe sono esplose vicino all’Hotel Sahafi: sono morte Almeno 53 persone e più di cento sono state ferite. L’attentato è stato rivendicato dal gruppo islamista al Shabaab. Il numero dei morti potrebbe salire ancora perché molti dei

Almeno 200 persone sono morte di ebola in Congo - nelle ultime settimane : nelle ultime settimane Almeno 200 persone sono morte di ebola in Repubblica Democratica del Congo. Il ministero della Salute del paese ha detto che i casi di ebola (non tutti mortali) di questa nuova epidemia, iniziata ad agosto, sono 291.

Los Angeles - entra in un bar durante una festa per studenti e spara : Almeno sei persone colpite. Media : «Sparatore morto ma ci sono vittime» : Un uomo armato ha aperto il fuoco al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, nell'area di Los Angeles. Ci sarebbero numerosi feriti, tra cui un agente. I clienti...

Sono state sequestrate Almeno 79 persone nel nordovest del Camerun : almeno 79 persone Sono state rapite da diversi uomini armati nella città di Bamenda, la capitale della Regione del nordovest, in Camerun. L’attacco è stato compiuto all’interno di una scuola e tra le persone sequestrate ci Sono molti studenti. Finora

Usa - uomo spara nello studio yoga e poi si uccide : ferite Almeno 4 persone : Ha aperto il fuoco in uno studio di yoga, ferendo almeno quattro persone in uno studio yoga prima di togliersi la vita. L'episodio - che secondo un portavoce della locale municipalità sarebbe legato ...

Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo - in Egitto : La chiesta copta egiziana ha detto che uomini armati hanno sparato contro un autobus che stava trasportando diversi cristiani a sud del Cairo, la capitale dell’Egitto: nell’attacco sono state uccise Almeno sette persone. BREAKING: Egypt's coptic Church says gunmen opened The post Almeno 7 persone sono state uccise in un attacco contro cristiani copti a sud del Cairo, in Egitto appeared first on Il Post.

Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul - in Afghanistan : Almeno sette persone sono morte in un attentato suicida nelle vicinanze del più grande carcere di Kabul, la capitale dell’Afghanistan, nella giornata di mercoledì 31 ottobre. L’attacco è stato condotto contro un autobus che trasportava impiegati del governo afgano nella The post Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

"Tutti gli ebrei devono morire" - spara nella sinagoga di Pittsburgh e uccide Almeno otto persone : Sono almeno otto le persone morte nella sinagoga di Pittsburgh, Pennsylvania a causa di una sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo riferisce l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime potrebbero essere più alto. L'uomo ha sparato contro gli agenti quando sono arrivati costringendoli a ripararsi dietro le loro auto. L'uomo che ha aperto il fuoco, secondo i media statunitensi, si era barricato all'interno ...

Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan : Almeno 17 persone sono morte e 137 sono state ferite nel deragliamento di un treno passeggeri ad alta velocità a Taiwan, nella regione di Yilan, che si trova nel nord-est dell’isola. Il treno, su cui si trovavano 336 persone, era partito da The post Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan appeared first on Il Post.