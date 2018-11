Alla vigilia del D-Day il governo perde il controllo

Alla vigilia delle decisioni Ue sulla manovra - fiammata dello spread e collocamento flop per il Btp Iltalia : Nervosismo sui mercati in attesa della Commissione europea che domani deciderà sulla manovra in deficit del governo italiano. Il differenziale tra i Btp e i Bund tedeschi sale fino a 336 punti e poi ...

Amazon - nuove tensioni con i sindacati Alla vigilia del Black friday : Un patto non sempre segna la fine di una disputa, semmai l’inizio di una sua nuova fase. Lo sapevano bene i sindacati che lo scorso 22 maggio, a Castel San Giovanni nella provincia di Piacenza dove ha sede uno dei più importanti snodi logistici di Amazon, erano riusciti a chiudere un accordo storico: il colosso dell’e-commerce accettava di rivedere...

Spread si Allarga a 307 punti a vigilia replica a Ue su manovra : Roma, 12 nov., askanews, - Persistono le pressioni sui titoli di Stato dell'Italia, alla vigila del termine fissato dalla Commissione europea per presentare un progetto di bilancio 2019 rivisto. I ...

Alla vigilia della resa dei conti sulla manovra - la Borsa paga ancora le tensioni con l'Europa : Milano. Dopo un avvio positivo, Piazza Affari torna a essere prudente, complice l'Allargamento dello spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che è aumentato a 303 punti, con il tasso di interesse al 3,42 per cento. La politica torna protagonista sui mercati finanziari con la notizia del vert

La Liga Real Madrid : le dichiarazioni di Solari Alla vigilia della sfida con il Celta : Il tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, parla in conferenza stampa prima della sfida al ”Balaidos” contro il Celta Vigo.Santiago Solari ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della difficile trasferta di Vigo. Il tecnico ad interim delle Merengues è tornato a rispondere su quanto accaduto nella sfida di Champions con il Viktoria Plzen, difendendo a spada tratta il suo capitano Sergio ...

Tav : il giallo della Commissione del Mit Alla vigilia della marcia pro Torino-Lione : In una lettera il ministero delle Infrastrutture afferma che l'analisi su costi e benefici dell'opera è in avanzato stato di elaborazione -

Il principe Carlo Alla vigilia 70 anni : "Quando sarà - regnerò con prudenza" : "Mi accusano di essermi immischiato nella vita politica inglese. Se immischiarsi significa preoccuparsi delle nostre città, come feci 40 anni fa, allora ne vado fiero". Nel documentario-intervista ...

"Consenso nei confronti di Trump sceso al 39%" - il sondaggio della Cnn Alla vigilia delle elezioni di Midterm : Il consenso nei confronti del presidente Donald Trump è sceso al 39%, con il 55% che disapprova il suo operato. A restituire questa fotografia, alla vigilia delle elezioni di Midterm, è l'ultimo sondaggio della Cnn. All'inizio di ottobre il Tycoon era al 41%, con il 52% del campione che bocciava la sua 'performance'.Il voto per la maggior parte degli americani sarà un modo per esprimere una valutazione sull'operato del ...

Borse e petrolio in calo Alla vigilia delle elezioni Usa di midterm : TRIMESTRALI, ARRIVA LA VALANGA Settimana ricca di dati societari, sia in Italia che nel resto dell'economia globale. Si comincia oggi con il settore auto. È in programma il consiglio di ...

CCTV pubblica editoriale Alla vigilia della prima edizione della CIIE - in segno di augurio : La rapida crescita economica della Cina è diventata il principale motore dell'economia mondiale, oltre che la sua principale fonte di stabilità. La Cina si sta impegnando alla creazione di un modello ...

Gemitaiz - l'inedito Rollin Alla vigilia del Paradise lost club tour : Dopo l'uscita nei giorni scorsi del video di 'Chiamate Perse' , dedicato a Michael Jackson e la cui traccia è contenuta nell'ultimo disco di inediti ' Davide ' , Tanta Roba Label/Universal Music ...

Raggi e le dimissioni : 'Ora non ne parlo'. M5S in piazza Alla vigilia della sentenza : 'Di dimissioni? Ne parliamo la settimana dopo'. Virginia Raggi sa che - dopo un periodo di relativa quiete politica mal celata dalle grane quotidiane di Roma - adesso la sua vicenda entra nel vivo. Il 10 novembre è attesa la sentenza sul processo che la vede imputata per falso. In caso di condanna può ...

MotoGp – Valentino Rossi vuole dimenticare la delusione dell’Australia : le parole del Dottore Alla vigilia della gara di Sepang : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp della Malesia: ecco le sensazioni con le quali il Dottore arriva a Sepang E’ tutto pronto a Sepang per l’ultimo round del Trittico Asiatico: i campioni della MotoGp si sono spostati dall’Australia per iniziare, domani, il lungo weekend di gara del Gp della Malesia. Reduce dal sesto posto, non soddisfacente, di Phillip Island, Valentino Rossi arriva a Sepang con la voglia di ...

Coldiretti : l’aumento record dei costi energetici Alla vigilia dell’inverno pesa sui conti delle famiglie : l’aumento record del 9,5% dei costi energetici alla vigilia dell’inverno pesa sui conti delle famiglie e delle imprese rendendo più onerosa la produzione. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare gli aumenti dei beni energetici regolamentati e non sulla base dei dati Istat relativa all’inflazione ad ottobre. Si segnalano infatti – sottolinea la Coldiretti – aumenti consistenti dei prezzi dell’energia elettrica dell’8,6% su base ...